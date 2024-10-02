1 жовтня в західних регіонах, а також у Житомирській, Вінницькій, Одеській та Херсонській очікуються дощі, а в горах Карпат можливий мокрий сніг.

Жовтень принесе в Україну осінні вітри та перепади температур і вже у вівторок частину території країни накриють дощі.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

З 1 по 4 жовтня прогнозується коливання атмосферного тиску. 1 жовтня в західних регіонах, а також у Житомирській, Вінницькій, Одеській та Херсонській очікуються дощі, а в горах Карпат можливий мокрий сніг. Нічна температура знизиться до +3…+8 градусів, а вдень стовпчики термометрів покажуть +8…+13. На решті України поки що без опадів.

Температура повітря очікується в межах +9…+16 градусів, вдень — +17…+22. Найбільш комфортно буде на сході, температура підніметься до +25 градусів.

У середу та четвер (2-3 жовтня) опадів не прогнозується. Синоптики попереджають про північно-західний вітер швидкістю 7-12 м/с, у Запорізькій та Одеській з можливими поривами до 15-20 м/с, але до середини тижня вітер вщухне.

Температура вночі буде коливатися в межах +7…+13, вдень — +17…+24. На заході, а також у Житомирській та Вінницькій ночі очікується +4…+9, у день — +13…+18.

У п'ятницю, 4 жовтня, суттєвих змін у погоді не очікується.

Раніше Politeka також писала про те, що взимку очікується значний дефіцит електроенергії — найбільше страждатимуть декілька областей.