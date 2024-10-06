Волонтер з Харківщини отримав вирок суду за те, що, підійшовши до хворої дитини, зірвав з її шиї золотий ланцюжок.

Про це стало відомо з опублікованого рішення суду в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Грабіжник раніше працював волонтером.

Інцидент стався у травні 2024 року, коли чоловік забрав золотий ланцюжок, спричинивши легкі тілесні ушкодження дитини. Прокуратура зазначила, що у 2021 році його вже судили за розбій, а також відомо, що він був волонтером у благодійному фонді.

«Ввечері 8 травня 2024 року він підійшов зі спини до неповнолітньої дитини, зірвав з її шиї золотий ланцюжок з хрестиком вартістю 16 460 гривень і втік з місця злочину», — йдеться в матеріалах справи.

Тії ж ночі поліція затримала грабіжника. У суді він визнав свою провину та просився на фронт. Проте судді вирішили призначити йому п'ять років позбавлення волі та зобов'язали виплатити 12 тисяч гривень на покриття витрат на експертизу.

Раніше Politeka також писала про те, що на Львівщині чоловік намагався потрапити до Польщі, проте його затримали прикордонники, коли він ліз через загородження.

Подія сталася 11 серпня, коли чоловік, разом з кількома знайомими, намагався нелегально перетнути кордон України з Польщею поблизу села Липовець у Яворівському районі. Вони намагалися подолати паркан, що знаходився за 600 метрів від державного кордону. Чоловіки були спіймані прикордонним нарядом.

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