Волонтер из Харьковщины получил приговор суда за то, что, подойдя к больному ребенку, сорвала с его шеи золотую цепочку.

Об этом стало известно из опубликованного решения суда в Едином государственном реестре судебных решений.

Грабитель раньше работал волонтером.

Инцидент произошел в мае 2024 года, когда мужчина забрал золотую цепочку, нанеся легкие телесные повреждения ребенка. Прокуратура отметила, что в 2021 году его уже судили за разбой, а также известно, что он являлся волонтером в благотворительном фонде.

«Вечером 8 мая 2024 года он подошел со спины к несовершеннолетнему ребенку, сорвал с его шеи золотую цепочку с крестиком стоимостью 16 460 гривен и скрылся с места преступления», — говорится в материалах дела.

В ту же ночь полиция задержала грабителя. В суде он признал свою вину и просился на фронт. Однако судьи решили назначить ему пять лет лишения свободы и обязали выплатить 12 тысяч гривен на покрытие расходов на экспертизу.

Ранее Politeka также писала о том, что во Львовской области мужчина пытался попасть в Польшу, однако его задержали пограничники, когда он лез из-за заграждения.

Событие произошло 11 августа, когда мужчина вместе с несколькими знакомыми пытался нелегально пересечь границу Украины с Польшей вблизи села Липовец в Яворовском районе. Они пытались преодолеть забор, находившийся в 600 метрах от государственной границы. Мужчины были пойманы пограничным нарядом.

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