Порушник не з'явився на засідання суду, проте подав клопотання про розгляд справи без його присутності.

На Львівщині чоловік намагався потрапити до Польщі, проте його затримали прикордонники, коли він ліз через загородження.

Відповідна інформація міститься у вироку, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Подія сталася 11 серпня, коли чоловік, разом з кількома знайомими, намагався нелегально перетнути кордон України з Польщею поблизу села Липовець у Яворівському районі. Вони намагалися подолати паркан, що знаходився за 600 метрів від державного кордону. Чоловіки були спіймані прикордонним нарядом.

Порушник не з'явився на засідання суду, проте подав клопотання про розгляд справи без його присутності. Він визнав свою вину і попросив не карати його суворо.

Суд визнав його винним у спробі незаконного перетину кордону групою осіб поза пунктами пропуску. У результаті чоловіка оштрафували на 8500 гривень, а також він має сплатити 536 гривень судового збору. У разі несплати штрафу протягом 15 днів, його сума може підвищитися. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному порядку.

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