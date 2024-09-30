Нарушитель не явился на заседание суда, однако подал ходатайство о рассмотрении дела без его присутствия.

На Львовщине мужчина пытался попасть в Польшу, однако его задержали пограничники , когда он лез из-за заграждения.

Соответствующая информация содержится в приговоре, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Событие произошло 11 августа, когда мужчина вместе с несколькими знакомыми пытался нелегально пересечь границу Украины с Польшей вблизи села Липовец в Яворовском районе. Они пытались преодолеть забор, находившийся в 600 метрах от государственной границы. Мужчины были пойманы пограничным нарядом.

Нарушитель не явился на заседание суда, однако подал ходатайство о рассмотрении дела без его присутствия. Он признал свою вину и попросил не наказывать его строго.

Суд признал его виновным в попытке незаконного пересечения границы группой лиц вне пунктов пропуска. В результате мужчину оштрафовали на 8500 гривен, а также он должен уплатить 536 гривен судебного сбора. В случае неуплаты штрафа в течение 15 дней его сумма может повыситься. Решение можно обжаловать в апелляционном порядке.

Ранее Politeka также писала о том, что отсрочки от мобилизации будут актуальны до 9 ноября, пока не вступит в силу новый указ президента о продлении мобилизации. К примеру, если отсрочка была предоставлена ​​12 августа, то она будет действовать до 9 ноября.

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