Ініціативу було внесено до порядку денного Верховної Ради 3 вересня, що свідчить про високу ймовірність її швидкого ухвалення.

В Україні на порозі нововведення, яке може суттєво вплинути на водіїв автомобілів. Нещодавно до Верховної Ради було подано законопроєкт №8369, що передбачає введення нового правила та покарання.

Про це йдеться в проекті Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо безпечності транспортних засобів.

Законодавство передбачає введення адміністративної відповідальності за використання не сезонних шин, що стало актуальним у зв'язку з ростом аварійності на зимових дорогах, зумовленим експлуатацією літньої гуми в холодний період.

Національна поліція України давно звертає увагу на збільшення дорожньо-транспортних пригод у зимовий час, коли водії, попри погіршення погодних умов, продовжують використовувати автомобілі на літніх шинах. Для зниження ризиків аварій і підвищення безпеки на дорогах, законопроєкт пропонує зобов'язати водіїв користуватися зимовим комплектом шин з 1 листопада до 31 березня.

Згідно з новими пропозиціями, водіїв, які проігнорують вимогу використовувати сезонні шини, можуть очікувати значні штрафи. Хоча точний розмір покарання поки не оголошено, планується, що ці санкції стануть вагомим стимулом для дотримання правил.

Ініціативу було внесено до порядку денного Верховної Ради 3 вересня, що свідчить про високу ймовірність її швидкого ухвалення. Це означає, що водії повинні готуватися до нових умов і уважно слідкувати за змінами в законодавстві.

Варто зазначити, що в багатьох країнах Європи вже існують аналогічні правила, які зобов'язують водіїв використовувати відповідні шини залежно від сезону.

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