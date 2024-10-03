Инициатива была внесена в повестку дня Верховной Рады 3 сентября, что свидетельствует о высокой вероятности ее быстрого принятия.

В Украине на пороге нововведения, которое может оказать существенное влияние на водителей автомобилей. Недавно в Верховную Раду был представлен законопроект №8369, предусматривающий введение нового правила и наказания.

Об этом говорится в проекте Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о безопасности транспортных средств.

Законодательство предусматривает введение административной ответственности за использование несезонных шин, что стало актуальным в связи с ростом аварийности на зимних дорогах, обусловленным эксплуатацией летней резины в холодный период.

Национальная полиция Украины давно обращает внимание на увеличение дорожно-транспортных происшествий в зимнее время, когда водители, несмотря на ухудшение погодных условий, продолжают использовать автомобили на летних шинах. Для снижения рисков аварий и повышения безопасности на дорогах, законопроект предлагает обязать водителей пользоваться зимним комплектом шин с 1 ноября по 31 марта.

Согласно новым предложениям, водителей, проигнорирующих требование использовать сезонные шины, могут ожидать значительных штрафов. Хотя точный размер наказания пока не объявлен, планируется, что эти санкции станут весомым стимулом для соблюдения правил.

Инициатива была внесена в повестку дня Верховной Рады 3 сентября, что свидетельствует о высокой вероятности ее быстрого принятия. Это означает, что водители должны готовиться к новым условиям и тщательно следить за изменениями в законодательстве.

Следует отметить, что во многих странах Европы уже существуют аналогичные правила, обязывающие водителей использовать соответствующие шины в зависимости от сезона.

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