Щоб отримати цю пільгу, необхідно звернутися до місцевого оператора системи розподілу електроенергії.

У червні цього року тарифи на електроенергію підвищилися, а на сьогоднішній день вони становлять 4,32 гривні за кіловат-годину.

Про це інформують в компанії Yasno.

Чи відбудуться зміни в тарифах?

Для побутових споживачів тариф залишається на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину. Протес для тих, хто використовує електроопалення, з'явиться можливість сплачувати менше, повідомляє компанія Ясно.

З 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року для споживачів цієї категорії буде діяти пільговий тариф розміром 2,64 гривні за кіловат-годину.

Однак важливо зазначити, що пільга доступна лише за певних умов:

електричне опалення повинно бути офіційно зареєстрованим;

місячне споживання не повинно перевищувати 2 тисячі кілометрів.

Щоб отримати цю пільгу, необхідно звернутися до місцевого оператора системи розподілу електроенергії.

Увага!

Для бізнесу тарифи на електроенергію з 1 жовтня залишаються без змін. НКРЕКП наразі розглядає можливість їх підвищення у листопаді.

Раніше Politeka також писала про те, що українці зобов'язані оплачувати обслуговування труб у будинках, навіть якщо не користуються опаленням і передають нульові показники лічильника.

Вартість такого обслуговування може суттєво варіюватися в залежності від типу будинку та його особливостей – від символічних 10 гривень до більш значних 1500 гривень.

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