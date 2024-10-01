Українці зобов'язані оплачувати обслуговування труб у будинках, навіть якщо не користуються опаленням і передають нульові показники лічильника.

Про це розповіла експертка у сфері ЖКГ Христина Ненно у коментарі Київ24.

Як зазначила Ненно, компанія "Єврореконструкція" вже має судову практику, яка підтверджує обов'язок споживачів оплачувати обслуговування труб, навіть якщо вони не користуються опаленням.

Вартість такого обслуговування може суттєво варіюватися в залежності від типу будинку та його особливостей – від символічних 10 гривень до більш значних 1500 гривень.

Крім опалення власних квартир, мешканці також зобов'язані сплачувати за опалення місць загального користування – таких як під'їзди, дахи та підвали, де проходять теплові комунікації. Якщо ваша оселя обслуговується компанією "Теплоенерго", ситуація може бути дещо простішою, оскільки різні компанії мають свої підходи до нарахування плати за обслуговування.

Перед початком опалювального сезону 2024 року енергетики наголошують на важливості підготовки житла до холодів. Мешканцям рекомендують провести профілактичні роботи, щоб знизити тепловтрати в будинках і квартирах:

Утеплення приміщень: ущільніть вікна та двері, а також забезпечте їх утеплення, особливо якщо у вас старі конструкції. Це допоможе зменшити втрати тепла та знизити витрати на опалення.

Перевірка обладнання: запросіть фахівців для перевірки електроприладів, опалювальних котлів та кондиціонерів. Переконайтеся, що всі системи працюють належним чином і готові до зимового сезону.

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