Кроме отопления собственных квартир, жильцы также обязаны платить за отопление мест общего пользования.

Украинцы обязаны оплачивать обслуживание труб в домах даже если не пользуются отоплением и передают нулевые показатели счетчика.

Об этом рассказала эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно в комментарии Киев24.

Как отметила Ненно, компания "Еврореконструкция" уже имеет судебную практику, подтверждающую обязанность потребителей оплачивать обслуживание труб, даже если они не пользуются отоплением.

Стоимость такого обслуживания может существенно варьироваться в зависимости от типа дома и его особенностей – от символических 10 гривен до более 1500 гривен.

Кроме отопления собственных квартир, жильцы также обязаны платить за отопление мест общего пользования – таких, как подъезды, крыши и подвалы, где проходят тепловые коммуникации. Если ваш дом обслуживается компанией "Теплоэнерго", ситуация может быть несколько проще, поскольку разные компании имеют свои подходы к начислению платы за обслуживание.

Перед началом отопительного сезона 2024 года энергетики отмечают важность подготовки жилья к холодам. Жителям рекомендуют провести профилактические работы, чтобы снизить теплопотери в домах и квартирах:

Утепление помещений: уплотните окна и двери, а также снабдите их утепление, особенно если у вас старые конструкции. Это поможет уменьшить потери тепла и снизить расходы на отопление.

Проверка оборудования: запросите специалистов для проверки электроприборов, отопительных котлов и кондиционеров. Убедитесь, что все системы работают правильно и готовы к зимнему сезону.

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