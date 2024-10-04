Для получения этой льготы необходимо обратиться к местному оператору системы распределения электроэнергии.

В июне этого года тарифы на электроэнергию повысились, а на сегодняшний день они составляют 4,32 гривны за киловатт-час.

Об этом сообщает компания Yasno.

Произойдут ли изменения в тарифах?

Для бытовых потребителей тариф остается на уровне 4,32 гривны за киловатт-час. Протес для тех, кто использует электроотопление, представится возможность платить меньше, сообщает компания Ясно.

С 1 октября 2024 по 30 апреля 2025 для потребителей этой категории будет действовать льготный тариф размером 2,64 гривны за киловатт-час.

Однако важно отметить, что льгота доступна только при определенных условиях:

электрическое отопление должно быть официально зарегистрировано;

месячное потребление не должно превышать 2 тысяч километров.

Для получения этой льготы необходимо обратиться к местному оператору системы распределения электроэнергии.

Внимание!

Для бизнеса тарифы на электроэнергию с 1 октября остаются без изменений. НКРЭКУ рассматривает возможность их повышения в ноябре.

Ранее Politeka также писала о том, что украинцы обязаны оплачивать обслуживание труб в домах даже если не пользуются отоплением и передают нулевые показатели счетчика.

Стоимость такого обслуживания может существенно варьироваться в зависимости от типа дома и его особенностей – от символических 10 гривен до более 1500 гривен.

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