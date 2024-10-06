З 1 жовтня 2024 року в Україні розпочато перші виплати в рамках програми Національного кешбеку «Зроблено в Україні», і громадяни отримають накопичені кошти за купівлю українських товарів зі спеціальним маркуванням.

Про це інформує Телеграф.

У рамках експериментальної програми, яка почалася на початку вересня, українці отримають 10% кешбеку від суми покупок. Виплати зарахуються на попередньо відкриту спеціальну банківську карту. Максимальна сума компенсації не може перевищувати 3 тисячі гривень на місяць.

Програма компенсації поширюється лише на товари українського виробництва, виробники яких беруть участь у цій ініціативі.

гроші

Для участі в програмі потрібно:

  1. Створити віртуальну карту в банку;
  2. Знайти відповідний сервіс у додатку "Дія";
  3. Приєднати свій рахунок до сервісу.

Під час купівлі товарів, що входять до програми, частина витрачених коштів повертається на відповідний рахунок. Важливо, що розрахунок має відбуватися безготівково, за допомогою банківської картки.

гривня, гроші

З картки, на яку нарахований кешбек, можна буде оплатити:

  • медичні послуги;
  • спортивні заходи, кіно та заклади харчування;
  • комунальні послуги;
  • мобільний зв'язок;
  • транспортні витрати;
  • благодійні внески, зокрема на підтримку ЗСУ та військових облігацій.

На реалізацію програми держава планує виділити близько 3 млрд гривень у 2024 році для підтримки українських виробників. Для участі в програмі достатньо, щоб товар мав штрих-код, що починається з "482".

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