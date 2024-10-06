З 1 жовтня 2024 року в Україні розпочато перші виплати в рамках програми Національного кешбеку «Зроблено в Україні», і громадяни отримають накопичені кошти за купівлю українських товарів зі спеціальним маркуванням.
Про це інформує Телеграф.
У рамках експериментальної програми, яка почалася на початку вересня, українці отримають 10% кешбеку від суми покупок. Виплати зарахуються на попередньо відкриту спеціальну банківську карту. Максимальна сума компенсації не може перевищувати 3 тисячі гривень на місяць.
Програма компенсації поширюється лише на товари українського виробництва, виробники яких беруть участь у цій ініціативі.
Для участі в програмі потрібно:
- Створити віртуальну карту в банку;
- Знайти відповідний сервіс у додатку "Дія";
- Приєднати свій рахунок до сервісу.
Під час купівлі товарів, що входять до програми, частина витрачених коштів повертається на відповідний рахунок. Важливо, що розрахунок має відбуватися безготівково, за допомогою банківської картки.
З картки, на яку нарахований кешбек, можна буде оплатити:
- медичні послуги;
- спортивні заходи, кіно та заклади харчування;
- комунальні послуги;
- мобільний зв'язок;
- транспортні витрати;
- благодійні внески, зокрема на підтримку ЗСУ та військових облігацій.
На реалізацію програми держава планує виділити близько 3 млрд гривень у 2024 році для підтримки українських виробників. Для участі в програмі достатньо, щоб товар мав штрих-код, що починається з "482".
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