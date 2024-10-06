Программа компенсации распространяется только на товары украинского производства, производители которых участвуют в этой инициативе.

С 1 октября 2024 г. в Украине начаты первые выплаты в рамках программы Национального кэшбека «Сделано в Украине», и граждане получат накопленные средства за покупку украинских товаров со специальной маркировкой.

Об этом сообщает Телеграф.

В рамках начавшейся в начале сентября экспериментальной программы украинцы получат 10% кэшбека от суммы покупок. Выплаты зачислятся на предварительно открытую специальную банковскую карту. Максимальная сумма компенсации не может превышать 3 тысяч гривен в месяц.

Программа компенсации распространяется только на товары украинского производства, производители которых участвуют в этой инициативе.

Для участия в программе требуется:

Создать виртуальную карту в банке; Найти соответствующий сервис в приложении "Действие"; Подключите свой счет к сервису.

При покупке товаров, входящих в программу, часть израсходованных средств возвращается на соответствующий счет. Важно, что расчет должен производиться безналично, с помощью банковской карты.

С карты, на которую начислен кэшбек, можно будет оплатить:

медицинские услуги;

спортивные мероприятия, кино и заведения питания;

коммунальные услуги;

мобильная связь;

транспортные расходы;

благотворительные взносы, в том числе в поддержку ВСУ и военных облигаций.

На реализацию программы государство планирует выделить около 3 млрд. гривен в 2024 году для поддержки украинских производителей. Для участия в программе достаточно, чтобы товар имел штрих-код, начинающийся с "482".

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