С 1 октября 2024 г. в Украине начаты первые выплаты в рамках программы Национального кэшбека «Сделано в Украине», и граждане получат накопленные средства за покупку украинских товаров со специальной маркировкой.
Об этом сообщает Телеграф.
В рамках начавшейся в начале сентября экспериментальной программы украинцы получат 10% кэшбека от суммы покупок. Выплаты зачислятся на предварительно открытую специальную банковскую карту. Максимальная сумма компенсации не может превышать 3 тысяч гривен в месяц.
Программа компенсации распространяется только на товары украинского производства, производители которых участвуют в этой инициативе.
Для участия в программе требуется:
- Создать виртуальную карту в банке;
- Найти соответствующий сервис в приложении "Действие";
- Подключите свой счет к сервису.
При покупке товаров, входящих в программу, часть израсходованных средств возвращается на соответствующий счет. Важно, что расчет должен производиться безналично, с помощью банковской карты.
С карты, на которую начислен кэшбек, можно будет оплатить:
- медицинские услуги;
- спортивные мероприятия, кино и заведения питания;
- коммунальные услуги;
- мобильная связь;
- транспортные расходы;
- благотворительные взносы, в том числе в поддержку ВСУ и военных облигаций.
На реализацию программы государство планирует выделить около 3 млрд. гривен в 2024 году для поддержки украинских производителей. Для участия в программе достаточно, чтобы товар имел штрих-код, начинающийся с "482".
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