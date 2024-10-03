Залишилося всього кілька днів, щоб подати показники лічильників, адже після цього дані будуть оброблені, і змінити їх вже не вдасться.

Про це інформує 24 канал.

Коли слід передавати показники лічильників

Показники електролічильників потрібно надавати щомісяця за два дні до завершення поточного календарного місяця, а також у період з 1 по 3 число наступного місяця.

Це можна зробити такими способами:

Через сайт оператора системи розрахунків (ОСР) у особистому кабінеті

Зателефонувавши до кол-центру ОСР

Використовуючи чат-боту (Viber, Telegram, Facebook Messenger)

В особистому кабінеті на сайті ДТЕК

Через компанію Ясно

За допомогою Приват24

Не менш важливо вчасно передавати показники газу, починаючи з 28 чисел кожного місяця і до 5 чисел наступного. Це потрібно робити навіть у випадку, коли газом не користуються.

Для цього можна скористатися:

Чат-ботами GASUA у Viber або Telegram

Сайтом Нафтогаз — без реєстрації або через особистий кабінет

СМС на номер 4647

Контакт-центром: 066−300−2−888 (Vodafone), 098−300−2−888 (Київстар), 093−300−2−888 (Lifecell)

Зауважте! Показники водомірів слід передавати до 28 числа поточного місяця, тому за вересень вже запізно їх подавати.

Раніше Politeka також писала про те, що окрім опалення власних квартир, мешканці також зобов'язані платити за опалення місць загального користування.