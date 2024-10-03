Осталось всего несколько дней, чтобы подать показатели счетчиков, ведь после этого данные будут обработаны и изменить их уже не удастся.
Об этом сообщает 24 канал.
Когда следует передавать показатели счетчиков
Показатели электросчетчиков следует предоставлять ежемесячно за два дня до завершения текущего календарного месяца, а также в период с 1 по 3 число следующего месяца.
Это можно сделать следующими способами:
- Через сайт оператора системы расчетов (ОСР) в личном кабинете
- Позвонив в колл-центр ОСР
- Используя чат-боту (Viber, Telegram, Facebook Messenger)
- В личном кабинете на сайте ДТЭК
- Через компанию Ясно
- При помощи Приват24
Не менее важно своевременно передавать показатели газа, начиная с 28 чисел ежемесячно и до 5 чисел следующего. Это нужно делать даже в том случае, когда газом не пользуются.
Для этого можно воспользоваться:
- Чат-ботами GASUA в Viber или Telegram
- Сайтом Нафтогаз - без регистрации или через личный кабинет
- СМС на номер 4647
- Контакт-центром: 066-300-2-888 (Vodafone), 098-300-2-888 (Киевстар), 093-300-2-888 (Lifecell)
Заметьте! Показатели водомеров следует передавать до 28 числа текущего месяца, поэтому за сентябрь уже поздно подавать.
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