Осталось всего несколько дней, чтобы подать показатели счетчиков, ведь после этого данные будут обработаны и изменить их уже не удастся.

Об этом сообщает 24 канал.

Когда следует передавать показатели счетчиков

Показатели электросчетчиков следует предоставлять ежемесячно за два дня до завершения текущего календарного месяца, а также в период с 1 по 3 число следующего месяца.

Это можно сделать следующими способами:

Через сайт оператора системы расчетов (ОСР) в личном кабинете

Позвонив в колл-центр ОСР

Используя чат-боту (Viber, Telegram, Facebook Messenger)

В личном кабинете на сайте ДТЭК

Через компанию Ясно

При помощи Приват24

Не менее важно своевременно передавать показатели газа, начиная с 28 чисел ежемесячно и до 5 чисел следующего. Это нужно делать даже в том случае, когда газом не пользуются.

Для этого можно воспользоваться:

Чат-ботами GASUA в Viber или Telegram

Сайтом Нафтогаз - без регистрации или через личный кабинет

СМС на номер 4647

Контакт-центром: 066-300-2-888 (Vodafone), 098-300-2-888 (Киевстар), 093-300-2-888 (Lifecell)

Заметьте! Показатели водомеров следует передавать до 28 числа текущего месяца, поэтому за сентябрь уже поздно подавать.

Ранее Politeka также писала о том, что кроме отопления собственных квартир жители также обязаны платить за отопление мест общего пользования.