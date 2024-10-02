Основним мотивом є подолання вікової дискримінації та залучення якомога більше громадян до захисту територіальної цілісності країни.

У Верховній Раді України ініціювали законопроект №10084, який планує скасувати граничний вік перебування на військовій службі, який становить 60-65 років.

Адвокат Марина Бекало розповіла про це в коментарі ТСН.

Чи зможуть бути мобілізовані особи старше 60 років?

Законопроект був ініційований народними депутатами фракції "Відновлення України" Олександром Юрченком та Анатолієм Бурмічем. У пояснювальній записці зазначається, що основним мотивом є подолання вікової дискримінації та залучення якомога більше громадян до захисту територіальної цілісності країни.

Згідно з документом, військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань, які мають високу професійну підготовку та були визнані придатними військово-лікарською комісією, повинні продовжувати службу під час військового стану навіть після досягнення вікового обмеження без жодних обмежень.

«Такі зміни, якщо законопроект буде прийнятий, стосуються лише чинних військовослужбовців, які на момент проходження служби під час воєнного стану досягли граничного віку та висловили бажання продовжити службу», — уточнила адвокат Марина Бекало.

Вона також підкреслила, що проект не підтримує призову або вручення повісток чоловікам старше 60 років.

Останні новини України:

Нагадаємо, зростання цін в Україні пришвидшилось

Як повідомляла Politeka, українцям пояснили, коли доведеться платити військовий збір

Також Politeka писала, що СБУ встановили нового агента рф.