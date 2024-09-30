Адвокат чоловіка стверджував, що його підзахисний готовий служити лише в рамках "альтернативної служби".

В Івано-Франківській області суд засудив чоловіка до року позбавлення волі через те, що він отримав повістку, але відмовився від мобілізації.

Цю інформацію підтверджує вирок, опублікований в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Обставини справи

У липні 2023 року суд визнав чоловіка придатним до мобілізації та вручив йому повістку. Однак житель Прикарпаття не з'явився до територіального центру комплектування та уникнув військової служби.

Під час розгляду справи він визнав свою провину і висловив жаль. Чоловік пояснив, що належить Церкві Євангельських християн-баптистів, і його релігійні переконання забороняють йому брати до рук зброю. Крім того, він зазначив, що піклується про своїх літніх батьків. Адвокат чоловіка стверджував, що його підзахисний готовий служити лише в рамках "альтернативної служби". Батьки також підтвердили це в суді.

Рішення суду

Тисменицький районний суд Івано-Франківської області вивчив усі матеріали справи, в тому числі довідку від Церкви Євангельських християн-баптистів села Ганусівка, в якій зазначалося, що чоловік став членом громади лише у березні 2024 року, тобто після отримання повістки.

Крім того, було встановлено, що його батьки не мають інвалідності, і офіційний догляд за ними не був оформлений.

Чоловіка визнали винним за статтею 336 Кримінального кодексу України та засудили до одного року позбавлення волі.

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