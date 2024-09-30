Адвокат мужчины утверждал, что его подзащитный готов служить только в рамках "альтернативной службы".

В Ивано-Франковской области суд приговорил мужчину к году лишения свободы за то, что он получил повестку, но отказался от мобилизации .

Эту информацию подтверждает приговор, опубликованный в Едином государственном реестре судебных решений.

Обстоятельства дела

В июле 2023 года суд признал мужчину пригодным к мобилизации и вручил ему повестку. Однако житель Прикарпатья не явился в территориальный центр комплектования и избежал военной службы.

При рассмотрении дела он признал свою вину и выразил сожаление. Муж пояснил, что принадлежит Церкви Евангельских христиан-баптистов, и его религиозные убеждения запрещают ему брать в руки оружие. Кроме того, он отметил, что заботится о своих пожилых родителях. Адвокат мужчины утверждал, что его подзащитный готов служить только в рамках "альтернативной службы". Родители также подтвердили это в суде.

Решение суда

Тисменицкий районный суд Ивано-Франковской области изучил все материалы дела, в том числе справку от Церкви Евангельских христиан-баптистов села Ганусовка, в которой отмечалось, что мужчина стал членом общины только в марте 2024 года, то есть после получения повестки.

Кроме того, было установлено, что у его родителей нет инвалидности, и официальный уход за ними не был оформлен.

Мужчину признали виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и приговорили к одному году лишения свободы.

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