Основным мотивом является преодоление возрастной дискриминации и привлечение как можно большее количество граждан к защите территориальной целостности страны.

В Верховной Раде Украины инициировали законопроект №10084, планирующий отменить предельный возраст пребывания на военной службе , который составляет 60-65 лет.

Адвокат Марина Бекало рассказала в комментарии ТСН.

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Законопроект был инициирован народными депутатами фракции "Восстановление Украины" Александром Юрченко и Анатолием Бурмичем. В пояснительной записке отмечается, что основным мотивом является преодоление возрастной дискриминации и привлечение как можно большее количество граждан к защите территориальной целостности страны.

Согласно документу, военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, имеющие высокую профессиональную подготовку и признанные пригодными военно-врачебной комиссией, должны продолжать службу во время военного положения даже после достижения возрастного ограничения без ограничений.

«Такие изменения, если законопроект будет принят, касаются только действующих военнослужащих, которые к моменту прохождения службы во время военного состояния достигли предельного возраста и выразили желание продлить службу», — уточнила адвокат Марина Бекало.

Она также подчеркнула, что проект не поддерживает призыв или вручение повесток мужчинам старше 60 лет.

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