Оксана Савчук пояснила, чому родини загиблих військових не можуть отримати належні компенсації, адже виплати для сімей загиблих добровольців складають 2,3 мільйона гривень, тоді як для родин військовослужбовців ЗСУ — 15 мільйонів гривень.

Цю інформацію депутатка озвучила в ефірі програми Ранок.LIVE 30 вересня.

Савчук акцентувала на необхідності внесення змін до законодавства, щоб прирівняти статус добровольців до військових ЗСУ в плані соціальних виплат.

Вона також зазначила, що іноді родини як добровольців, так і військових ЗСУ не можуть отримати компенсації через помилки у документах, які були оформлені під час укладання контрактів.

гроші

"На жаль, є випадки, коли документи для родин як добровольців, так і військових ЗСУ були неправильно оформлені, через що родини не можуть отримати відповідний статус і виплати", — пояснила вона.

Савчук закликала родини звертатися до всіх можливих інстанцій, включаючи Уповноваженого з прав людини, Генеральний штаб та суди.

гроші

"Якщо існує бойове розпорядження, яке є засекреченим, лише суд може надати дозвіл на його розкриття, щоб вказати, куди було направлено загиблого бійця", — додала вона.

Народна депутатка підкреслила, що більшість скарг пов'язані з бюрократичними труднощами, які заважають родинам загиблих отримати фінансову допомогу.

Останні новини України:

Нагадаємо, зростання цін в Україні пришвидшилось

Як повідомляла Politeka, українцям пояснили, коли доведеться платити військовий збір

Також Politeka писала, що СБУ встановили нового агента рф.