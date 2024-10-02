Зокрема, сім'ї добровольців, які загинули, отримують значно менші виплати в порівнянні з родинами контрактників Збройних сил України.

Оксана Савчук пояснила, чому родини загиблих військових не можуть отримати належні компенсації, адже виплати для сімей загиблих добровольців складають 2,3 мільйона гривень, тоді як для родин військовослужбовців ЗСУ — 15 мільйонів гривень.

Цю інформацію депутатка озвучила в ефірі програми Ранок.LIVE 30 вересня.

Савчук акцентувала на необхідності внесення змін до законодавства, щоб прирівняти статус добровольців до військових ЗСУ в плані соціальних виплат.

Вона також зазначила, що іноді родини як добровольців, так і військових ЗСУ не можуть отримати компенсації через помилки у документах, які були оформлені під час укладання контрактів.

"На жаль, є випадки, коли документи для родин як добровольців, так і військових ЗСУ були неправильно оформлені, через що родини не можуть отримати відповідний статус і виплати", — пояснила вона.

Савчук закликала родини звертатися до всіх можливих інстанцій, включаючи Уповноваженого з прав людини, Генеральний штаб та суди.

"Якщо існує бойове розпорядження, яке є засекреченим, лише суд може надати дозвіл на його розкриття, щоб вказати, куди було направлено загиблого бійця", — додала вона.

Народна депутатка підкреслила, що більшість скарг пов'язані з бюрократичними труднощами, які заважають родинам загиблих отримати фінансову допомогу.

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