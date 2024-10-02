Оксана Савчук пояснила, чому родини загиблих військових не можуть отримати належні компенсації, адже виплати для сімей загиблих добровольців складають 2,3 мільйона гривень, тоді як для родин військовослужбовців ЗСУ — 15 мільйонів гривень.
Цю інформацію депутатка озвучила в ефірі програми Ранок.LIVE 30 вересня.
Савчук акцентувала на необхідності внесення змін до законодавства, щоб прирівняти статус добровольців до військових ЗСУ в плані соціальних виплат.
Вона також зазначила, що іноді родини як добровольців, так і військових ЗСУ не можуть отримати компенсації через помилки у документах, які були оформлені під час укладання контрактів.
"На жаль, є випадки, коли документи для родин як добровольців, так і військових ЗСУ були неправильно оформлені, через що родини не можуть отримати відповідний статус і виплати", — пояснила вона.
Савчук закликала родини звертатися до всіх можливих інстанцій, включаючи Уповноваженого з прав людини, Генеральний штаб та суди.
"Якщо існує бойове розпорядження, яке є засекреченим, лише суд може надати дозвіл на його розкриття, щоб вказати, куди було направлено загиблого бійця", — додала вона.
Народна депутатка підкреслила, що більшість скарг пов'язані з бюрократичними труднощами, які заважають родинам загиблих отримати фінансову допомогу.
Останні новини України:
Нагадаємо, зростання цін в Україні пришвидшилось
Як повідомляла Politeka, українцям пояснили, коли доведеться платити військовий збір
Також Politeka писала, що СБУ встановили нового агента рф.