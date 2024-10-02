Оксана Савчук объяснила, почему семьи погибших военных не могут получить надлежащие компенсации, ведь выплаты для семей погибших добровольцев составляют 2,3 миллиона гривен, тогда как для семей военнослужащих ВСУ – 15 миллионов гривен.
Эту информацию депутат озвучила в эфире программы Ранок.LIVE 30 сентября.
Савчук акцентировала необходимость внесения изменений в законодательство, чтобы приравнять статус добровольцев к военным ВСУ в плане социальных выплат.
Она также отметила, что иногда семьи как добровольцев, так и военных ВСУ не могут получить компенсации из-за ошибок в документах, оформленных при заключении контрактов.
"К сожалению, есть случаи, когда документы для семей как добровольцев, так и военных ВСУ были неправильно оформлены, поэтому семьи не могут получить соответствующий статус и выплаты", — пояснила она.
Савчук призвала семьи обращаться ко всем возможным инстанциям, включая Уполномоченного по правам человека, Генеральный штаб и суды.
"Если существует засекреченное боевое распоряжение, только суд может предоставить разрешение на его раскрытие, чтобы указать, куда был направлен погибший бойец", — добавила она.
Народная депутат подчеркнула, что большинство жалоб связано с бюрократическими трудностями, которые мешают семьям погибших получить финансовую помощь.
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