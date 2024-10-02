В частности, семьи погибших добровольцев получают значительно меньшие выплаты по сравнению с семьями контрактников Вооруженных сил Украины.

Оксана Савчук объяснила, почему семьи погибших военных не могут получить надлежащие компенсации, ведь выплаты для семей погибших добровольцев составляют 2,3 миллиона гривен, тогда как для семей военнослужащих ВСУ – 15 миллионов гривен.

Эту информацию депутат озвучила в эфире программы Ранок.LIVE 30 сентября.

Савчук акцентировала необходимость внесения изменений в законодательство, чтобы приравнять статус добровольцев к военным ВСУ в плане социальных выплат.

Она также отметила, что иногда семьи как добровольцев, так и военных ВСУ не могут получить компенсации из-за ошибок в документах, оформленных при заключении контрактов.

"К сожалению, есть случаи, когда документы для семей как добровольцев, так и военных ВСУ были неправильно оформлены, поэтому семьи не могут получить соответствующий статус и выплаты", — пояснила она.

Савчук призвала семьи обращаться ко всем возможным инстанциям, включая Уполномоченного по правам человека, Генеральный штаб и суды.

"Если существует засекреченное боевое распоряжение, только суд может предоставить разрешение на его раскрытие, чтобы указать, куда был направлен погибший бойец", — добавила она.

Народная депутат подчеркнула, что большинство жалоб связано с бюрократическими трудностями, которые мешают семьям погибших получить финансовую помощь.

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