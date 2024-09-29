Невиконання цієї вимоги може призвести до щомісячного утримання близько 20% пенсії.

Деякі пенсіонери мають обмежений термін для звернення до Пенсійного фонду України, щоб повідомити про зміни у своєму житті - невиконання цього зобов'язання може призвести до втрати пенсій.

Про це повідомили у ПФУ.

Українські пенсіонери зобов’язані повідомляти Пенсійний фонд України про такі зміни у своєму житті:

отримання ID-картки замість паспорта старого зразка;

отримання нового паспорта в разі втрати попереднього;

зміну прізвища, ім'я чи по батькові;

отримання нового реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНУКПП);

зміну постійного місця проживання;

працевлаштування або звільнення.

Ці вимоги регулюються статтею 16 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Якщо ПФУ виявить порушення, він може щомісячно утримувати близько 20% пенсії, але це стосується лише тих, хто неправомірно отримував завищені виплати.

Нагадаємо, пенсіонери мають право на різні надбавки до пенсії, зокрема у жовтні деякі з них отримають доплату до пенсії за віком. На надбавку до пенсії за віком можуть розраховувати:

особи, старші 70 років;

отримувачі пенсії за віком;

громадяни, які мають загальну щомісячну пенсійну виплату менше ніж 10 340,35 гривні.

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