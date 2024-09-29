Невыполнение этого требования может привести к ежемесячному содержанию около 20% пенсии.

Некоторые пенсионеры имеют ограниченный срок для обращения в Пенсионный фонд Украины, чтобы сообщить об изменениях в своей жизни – невыполнение этого обязательства может привести к потере пенсий.

Об этом сообщили в ПФУ.

Украинские пенсионеры обязаны сообщать Пенсионному фонду Украины о таких изменениях в своей жизни:

получение ID-карты вместо паспорта старого образца;

получение нового паспорта в случае утраты предыдущего;

смену фамилии, имени или отчества;

получение нового регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП);

смену постоянного места жительства;

трудоустройство или увольнение.

Эти требования регулируются статьей 16 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Если ПФУ выявит нарушения, он может ежемесячно удерживать около 20% пенсии, но это касается только тех, кто неправомерно получал завышенные выплаты.

Напомним, пенсионеры имеют право на разные надбавки к пенсии, в частности, в октябре некоторые из них получат доплату к пенсии по возрасту. На прибавку к пенсии по возрасту могут рассчитывать:

лица старше 70 лет;

получатели пенсии по возрасту;

граждане, имеющие общую ежемесячную пенсионную выплату менее 10 340,35 гривны.

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