Некоторые пенсионеры имеют ограниченный срок для обращения в Пенсионный фонд Украины, чтобы сообщить об изменениях в своей жизни – невыполнение этого обязательства может привести к потере пенсий.
Об этом сообщили в ПФУ.
Украинские пенсионеры обязаны сообщать Пенсионному фонду Украины о таких изменениях в своей жизни:
- получение ID-карты вместо паспорта старого образца;
- получение нового паспорта в случае утраты предыдущего;
- смену фамилии, имени или отчества;
- получение нового регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП);
- смену постоянного места жительства;
- трудоустройство или увольнение.
Эти требования регулируются статьей 16 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Если ПФУ выявит нарушения, он может ежемесячно удерживать около 20% пенсии, но это касается только тех, кто неправомерно получал завышенные выплаты.
Напомним, пенсионеры имеют право на разные надбавки к пенсии, в частности, в октябре некоторые из них получат доплату к пенсии по возрасту. На прибавку к пенсии по возрасту могут рассчитывать:
- лица старше 70 лет;
- получатели пенсии по возрасту;
- граждане, имеющие общую ежемесячную пенсионную выплату менее 10 340,35 гривны.
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