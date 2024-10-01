Розмір доплати становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

З 1 жовтня самотні пенсіонери, які потребують постійного обслуговування, можуть отримати доплату від держави.

Про це інформують у ВРУ.

Хто може отримати доплату?

Ця можливість передбачена Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб" та рішенням уряду, повідомляється на порталі ВРУ.

Щоб отримати цю надбавку, пенсіонери повинні відповідати наступним критеріям:

бути у віці 80 років або старше;

проживати самостійно;

потребувати постійного догляду через стан здоров'я;

отримувати пенсію за віком.

Зверніть увагу! Пенсіонери, які отримують пенсію по інвалідності, не мають права на цю доплату. Потреба у постійному догляді повинна бути підтверджена медичними документами.

Який розмір доплати у жовтні та як її отримати?

Розмір доплати становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум збільшився до 2361 гривні, що призвело до збільшення доплати до 944,4 гривні. У жовтні цей розмір залишиться без змін.

Щоб оформити доплату, пенсіонерам потрібно подати такі документи разом із заявою:

висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляді;

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідку з Пенсійного фонду, що підтверджує показ інших надбавок на догляд.

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