Размер доплаты составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

С 1 октября одинокие пенсионеры, нуждающиеся в постоянном обслуживании, могут получить доплату от государства.

Об этом информируют в ВРУ.

Кто может получить доплату?

Эта возможность предусмотрена Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий отдельным категориям лиц" и решением правительства, сообщается на портале ВРУ.

Чтобы получить эту надбавку, пенсионеры должны удовлетворять следующим критериям:

быть в возрасте 80 лет или старше;

проживать самостоятельно;

нуждаться в постоянном уходе из-за состояния здоровья;

получать пенсию по возрасту.

Обратите внимание! Пенсионеры, получающие пенсию по инвалидности, не имеют права на эту доплату. Потребность в постоянном уходе должна быть подтверждена медицинскими документами.

Каков размер доплаты в октябре и как ее получить?

Размер доплаты составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. С 1 января 2024 прожиточный минимум увеличился до 2361 гривны, что привело к увеличению доплаты до 944,4 гривны. В октябре этот размер остается без изменений.

Чтобы оформить доплату, пенсионерам следует подать следующие документы вместе с заявлением:

заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного ухода;

паспорт;

идентификационный код;

справку из Пенсионного фонда, подтверждающую показ других надбавок по уходу.

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