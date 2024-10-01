С 1 октября одинокие пенсионеры, нуждающиеся в постоянном обслуживании, могут получить доплату от государства.
Об этом информируют в ВРУ.
Кто может получить доплату?
Эта возможность предусмотрена Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий отдельным категориям лиц" и решением правительства, сообщается на портале ВРУ.
Чтобы получить эту надбавку, пенсионеры должны удовлетворять следующим критериям:
- быть в возрасте 80 лет или старше;
- проживать самостоятельно;
- нуждаться в постоянном уходе из-за состояния здоровья;
- получать пенсию по возрасту.
Обратите внимание! Пенсионеры, получающие пенсию по инвалидности, не имеют права на эту доплату. Потребность в постоянном уходе должна быть подтверждена медицинскими документами.
Каков размер доплаты в октябре и как ее получить?
Размер доплаты составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. С 1 января 2024 прожиточный минимум увеличился до 2361 гривны, что привело к увеличению доплаты до 944,4 гривны. В октябре этот размер остается без изменений.
Чтобы оформить доплату, пенсионерам следует подать следующие документы вместе с заявлением:
- заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного ухода;
- паспорт;
- идентификационный код;
- справку из Пенсионного фонда, подтверждающую показ других надбавок по уходу.
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