Розмір пенсії по інвалідності індивідуальний, залежно від стажу, віку та групи інвалідності, яка була призначена особі.

Деякі українці мають право на отримання різних видів пенсій одночасно, проте, відповідно до чинного законодавства, можуть отримувати лише одну з цих виплат.

Про це інформують у Пенсійному Фонді України.

Чи більша пенсія по інвалідності за вікову?

Розмір пенсії по інвалідності індивідуальний, залежно від стажу, віку та групи інвалідності, яка була призначена особі, повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ).

Наразі сума виплат по інвалідності виглядає наступним чином:

для громадян з групою інвалідності — 100% пенсії за віком;

для II групи — 90%;

для III групи — 50%.

Важливо пам'ятати, що під час розрахунку пенсії по інвалідності виплата за віком враховує не лише тривалість страхового стажу, а й додатковий стаж, який включає період з моменту настання інвалідності до досягнення 60-річного віку.

Отже, особи з І та ІІ групи можуть отримувати більшу пенсію по інвалідності за вікову. Натомість тим, хто має III групу, варто звернути увагу на вікові виплати.

Зверніть увагу! Кожна особа може самостійно вибирати, який вид пенсії вона бажає отримувати.

Раніше Politeka також писала про те, що жінки мають право на два види відпустки: у зв'язку з вагітністю та пологами, а також на декретну відпустку. Як повідомляє ПФУ, період декретної відпустки зараховується до страхового стажу.

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