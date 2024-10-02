Размер пенсии по инвалидности индивидуален, в зависимости от стажа, возраста и группы инвалидности, которая была назначена лицу.

Некоторые украинцы имеют право на получение различных видов пенсий одновременно, однако, согласно действующему законодательству, могут получать только одну из этих выплат.

Об этом сообщили в Пенсионном Фонде Украины.

Большая пенсия по инвалидности по возрасту?

Размер пенсии по инвалидности индивидуален, в зависимости от стажа, возраста и группы инвалидности, которая была назначена лицу, сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Сумма выплат по инвалидности выглядит следующим образом:

для граждан с группой инвалидности - 100% пенсии по возрасту;

для II группы – 90%;

для III группы – 50%.

Важно помнить, что при расчете пенсии по инвалидности выплата по возрасту учитывает не только продолжительность страхового стажа, но и дополнительный стаж, включающий период с момента наступления инвалидности до достижения 60-летнего возраста.

Таким образом, лица I и II группы могут получать большую пенсию по инвалидности за возрастную. Тем, кто имеет III группу, стоит обратить внимание на возрастные выплаты.

Обратите внимание! Каждый человек может самостоятельно выбирать, какой вид пенсии он желает получать.

Ранее Politeka также писала о том, что женщины имеют право на два вида отпуска: по беременности и родам, а также на декретный отпуск. Как сообщает ПФУ, период декретного отпуска засчитывается в страховой стаж.

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