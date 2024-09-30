Відпустка у зв'язку з вагітністю починається за 70 днів до пологів і триває ще 56 днів після них.

Жінки, які перебували в декреті та доглядали за дитиною протягом кількох років, цікавляться, чи включають цей період до страхового стажу.

Пенсійний фонд України дав роз'яснення з цього питання.

Види відпусток, що враховуються до стажу

Жінки мають право на два види відпустки: у зв'язку з вагітністю та пологами, а також на декретну відпустку. Як повідомляє ПФУ, період декретної відпустки зараховується до страхового стажу.

Відпустка у зв'язку з вагітністю починається за 70 днів до пологів і триває ще 56 днів після них.

Декретна відпустка починається з 57-го дня після пологів і триває до досягнення дитиною трьох років.

Догляд за дитиною до трьох років надається на підставі заяви матері, повністю або частково в межах встановленого терміну, та оформляється відповідним наказом або розпорядженням, – зазначають у ПФУ.

Період догляду за дитиною до трьох років включається до пільгового стажу, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах.

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