Женщины, которые находились в декрете и ухаживали за ребенком в течение нескольких лет, интересуются, включают ли этот период в страховой стаж .
Пенсионный фонд Украины дал разъяснения по этому вопросу.
Виды учитываемых отпусков в стаж
Женщины имеют право на два вида отпуска: по беременности и родам, а также на декретный отпуск. Как сообщает ПФУ, период декретного отпуска засчитывается в страховой стаж.
Отпуск по беременности начинается за 70 дней до родов и продолжается еще 56 дней после них.
Декретный отпуск начинается с 57 дня после родов и продолжается до достижения ребенком трех лет.
Уход за ребенком до трех лет предоставляется на основании заявления матери, полностью или частично в пределах установленного срока, и оформляется соответствующим приказом или распоряжением, отмечают в ПФУ.
Период ухода за ребенком до трех лет включается в льготный стаж, дающий право на назначение пенсии на льготных условиях.
Ранее Politeka также писала о том, что пенсионные выплаты украинцев могут быть временно прекращены или полностью упразднены для некоторых украинских пенсионеров уже осенью, но есть возможность избежать этого. Проблему можно избежать, если вовремя обратиться в Пенсионный фонд и сообщить определённую информацию.
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