Конфлікт почався після того, як водій Lexus, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, блокував дорогу автомобілю Audi.

У столиці на парковці стався конфлікт між представником Національного банку України та військовим.

Інформацію підтвердили джерела в правоохоронних органах та пресслужбі Нацполіції, про що повідомила "РБК-Україна" 27 вересня.

Захисник країни стверджує, що банкір ледве не збив його автомобілем і погрожував зброєю. Проте сам працівник НБУ заперечує ці обвинувачення.

Сутичка відбулася ввечері 26 вересня близько 22:00 на одній із парковок Києва.

Конфлікт почався після того, як водій Lexus, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, блокував дорогу автомобілю Audi. За кермом Lexus знаходився керівник Управління по роботі проблемними активами НБУ Павло Поляруш, тоді як водій Audi виявився військовослужбовцем, імовірно білоруським добровольцем Андрієм Трацевським.

Зазначається, що Поляруш погрожував військовому зброєю, хоча він це заперечує. У відповідь військовий застосував газовий балончик. На місці події перебували поліцейські, які швидко втрутилися та зупинили конфлікт.

Проти працівника НБУ складено адміністративний протокол за відмову пройти тест на алкоголь, а його зброю вилучили. Водночас відкрито кримінальне провадження: щодо військового — за умисне легке тілесне ушкодження, а щодо посадовця НБУ — за погрозу вбивством.

Останні новини України:

Нагадаємо, зростання цін в Україні пришвидшилось

Як повідомляла Politeka, українцям пояснили, коли доведеться платити військовий збір

Також Politeka писала, що СБУ встановили нового агента рф.