Конфликт разразился после того, как водитель Lexus, находясь в состоянии алкогольного опьянения, блокировал дорогу автомобилю Audi.

В столице на парковке произошел конфликт между представителем Национального банка и военным.

Информацию подтвердили источники в правоохранительных органах и пресс-службе Нацполиции, о чем сообщила "РБК-Украина" 27 сентября.

Защитник страны утверждает, что банкир чуть не сбил его автомобилем и угрожал оружием. Однако сам работник НБУ отрицает эти обвинения.

Столкновение произошло вечером 26 сентября около 22:00 на одной из парковок Киева.

Конфликт разразился после того, как водитель Lexus, находясь в состоянии алкогольного опьянения, блокировал дорогу автомобилю Audi. За рулем Lexus находился руководитель Управления по работе проблемными активами НБУ Павел Поляруш, в то время как водитель Audi оказался военнослужащим, предположительно белорусским добровольцем Андреем Трацевским.

Отмечается, что Поляруш угрожал военному оружию, хотя он это отрицает. В ответ военный применил газовый баллончик. На месте происшествия находились полицейские, которые быстро вмешались и остановили конфликт.

Против работника НБУ составлен административный протокол за отказ пройти тест на алкоголь, а его оружие изъяли. В то же время возбуждено уголовное производство: в отношении военного — за умышленное легкое телесное повреждение, а в отношении чиновника НБУ — за угрозу убийством.

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