Подія сталася 17 вересня на навчальному полігоні, де проходили заняття з вогневої підготовки.

В Кіровоградській області інструктор наніс побої курсанту автоматом під час навчання, що призвело до госпіталізації постраждалого.

Про цей інцидент повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР).

Подія сталася 17 вересня на навчальному полігоні, де проходили заняття з вогневої підготовки. У ході навчання між інструктором і курсантами виникла конфліктна ситуація, що переросла в бійку.

За інформацією правоохоронців, інструктор вдався до побиття військового прикладом автомата, внаслідок чого курсант опинився в лікарні. Наступного дня слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України, що передбачає перевищення влади чи службових повноважень військової особи в умовах військового стану.

За цим злочином винному загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Раніше Politeka також писала про те, що відстрочки від мобілізації будуть актуальними до 9 листопада, поки не вступить у силу новий указ президента про продовження мобілізації. Наприклад, якщо відстрочка була надана 12 серпня, то вона діятиме до 9 листопада.

Речник ОТЦК та СП Полтавської області повідомляє, що для продовження відстрочки військовозобов'язаним необхідно подати заяву на розгляд комісії.

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