Событие произошло 17 сентября на учебном полигоне, где проходили занятия по огневой подготовке.

В Кировоградской области инструктор нанес побои курсанту автоматически во время учебы, что привело к госпитализации пострадавшего.

Об этом инциденте сообщило Государственное бюро расследований (ГБР).

Событие произошло 17 сентября на учебном полигоне, где проходили занятия по огневой подготовке. В ходе обучения между инструктором и курсантами возникла конфликтная ситуация, переросшая в драку.

По информации правоохранителей, инструктор прибег к избиению военного примером автомата, в результате чего курсант оказался в больнице. На следующий день следователи открыли уголовное производство по части 5 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей превышение власти или служебных полномочий военного лица в условиях военного положения.

За этим преступлением виновному грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Ранее Politeka также писала о том, что отсрочки от мобилизации будут актуальны до 9 ноября, пока не вступит в силу новый указ президента о продлении мобилизации. К примеру, если отсрочка была предоставлена ​​12 августа, то она будет действовать до 9 ноября.

Представитель ОТЦК и СП Полтавской области сообщает, что для продления отсрочки военнообязанным необходимо подать заявление на рассмотрение комиссии.

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