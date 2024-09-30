Щодо дзеркального тонування, то воно є повністю забороненим в Україні.

В Україні водії часто роблять тонування скла для захисту своїх автомобілів, проте не всі його види дозволені законом, а порушення правил може призвести до штрафів або навіть до тимчасового обмеження прав на керування.

Про це інформують на Finance.ua.

В Україні заборонено використання дзеркальних тонувальних плівок, адже їхнє світлопропускання не відповідає встановленим нормам, оскільки може істотно погіршити видимість на дорозі.

Відповідно до чинних Правил дорожнього руху, лобове скло повинно пропускати не менше 75% світлового потоку, а передні вікна — щонайменше 70%. Для задніх вікон автомобіля таких обмежень немає.

За порушення норм щодо тонування автомобільних вікон передбачений штраф у розмірі 340 гривень за перше правопорушення. Якщо таке порушення буде повторено протягом року, водій може залишитися без права керування на термін від 3 до 6 місяців.

Щодо дзеркального тонування, то воно є повністю забороненим в Україні. За перше порушення накладається штраф у 340 гривень, а за повторне — збільшується до 8 500 гривень.

Раніше Politeka також писала про те, що народні депутати підтримали ініціативу Кабінету Міністрів щодо посилення відповідальності за порушення правил пересування на транспорті в заповідних зонах. Заборонено використовувати позашляховики, квадроцикли, баггі та мотоцикли класу ендуро в цих територіях.

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