Что касается зеркальной тонировки, то она полностью запрещена в Украине.

В Украине водители часто производят тонировку стекла для защиты своих автомобилей, однако не все его виды разрешены законом, а нарушение правил может привести к штрафам или даже к временному ограничению прав на управление.

Об этом сообщает Finance.ua.

В Украине запрещено использование зеркальных тонирующих пленок, ведь их светопропускание не соответствует установленным нормам, поскольку может существенно ухудшить видимость на дороге.

Согласно действующим Правилам дорожного движения, лобовое стекло должно пропускать не менее 75% светового потока, а передние окна — не менее 70%. Для задних окон автомобиля таких ограничений нет.

За нарушение норм по тонировке автомобильных окон предусмотрен штраф в размере 340 гривен за первое правонарушение. Если это нарушение будет повторено в течение года, водитель может остаться без права управления на срок от 3 до 6 месяцев.

Что касается зеркальной тонировки, то она полностью запрещена в Украине. За первое нарушение налагается штраф в 340 гривен, а за повторное увеличивается до 8 500 гривен.

Ранее Politeka также писала о том, что народные депутаты поддержали инициативу Кабинета Министров по ужесточению ответственности за нарушение правил передвижения на транспорте в заповедных зонах. Запрещается использовать внедорожники, квадроциклы, багги и мотоциклы класса эндуро в этих территориях.

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