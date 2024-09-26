Керівники ТЦК та СП уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з мобілізацією, та накладати штрафи.

Адвокат Тетяна Даниленко розповіла, хто і як може покарати за порушення правил мобілізації в Україні.

Адвокат зазначає, що протокол не складається, якщо особа не з’явилася на виклик без поважних причин, проте потрібно мати підтвердження отримання виклику.

Штрафи можуть бути накладені без присутності правопорушника, і постанова про накладення штрафу має бути сплачена протягом 15 днів. У разі несплати справа передається до виконавчої служби, і штраф стягується у подвійному розмірі. Адміністративні стягнення можуть бути накладені протягом 3 місяців з моменту виявлення правопорушення, але не пізніше ніж через рік з моменту його скоєння.

Якщо штраф накладено безпідставно, його можна оскаржити в суді за місцем реєстрації або у місці розташування ТЦК, подавши адміністративний позов.

Нагадаємо, що згідно з чинними нормами ст. 210, порушення правил військового обліку може призвести до штрафу в розмірі від 510 до 850 гривень. Це стосується, наприклад, випадків, коли особа не зареєстрована на обліку або не оновлює своє облікове повідомлення вчасно.

У разі повторного порушення протягом року або в особливий період штраф зростає до 850-1 700 гривень.

За порушення законодавства щодо оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації, згідно зі ст. 210-1, штрафи складають від 1 700 до 3 400 гривень для громадян і від 3 400 до 5 100 гривень для посадових осіб. Це покарання застосовується, зокрема, за відмову від отримання повістки чи непояву в ТЦК.

Джерело: РБК-України.

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