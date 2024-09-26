Руководители ТЦК и СП уполномочены рассматривать дела об административных правонарушениях, связанных с мобилизацией, и налагать штрафы.

Адвокат Татьяна Даниленко рассказала, кто и как может быть наказан за нарушение правил мобилизации в Украине.

Адвокат отмечает, что протокол не составляется, если лицо не явилось по вызову без уважительных причин, однако нужно иметь подтверждение получения вызова.

Штрафы могут быть наложены без присутствия правонарушителя и постановление о наложении штрафа должно быть уплачено в течение 15 дней. В случае неуплаты дело передается в исполнительную службу, и штраф взимается в двойном размере. Административные взыскания могут быть наложены в течение 3 месяцев с момента выявления правонарушения, но не позднее чем через год с момента его совершения.

Если штраф наложен безосновательно, его можно обжаловать в суде по месту регистрации или по месту нахождения ТЦК, подав административный иск.

Напомним, что согласно действующим нормам ст. 210, нарушение правил военного учета может привести к штрафу в размере от 510 до 850 гривен. Это касается, например, случаев, когда лицо не зарегистрировано на учете или не обновляет свое учетное уведомление вовремя.

При повторном нарушении в течение года или в особый период штраф растет до 850-1 700 гривен.

За нарушение законодательства по обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, согласно ст. 210-1, штрафы составляют от 1700 до 3400 гривен для граждан и от 3400 до 5100 гривен для должностных лиц. Это наказание применяется, в частности, за отказ от получения повестки или неявку в ТЦК.

Источник: РБК-Украина.

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