У Миргородському районі Полтавської області поліція перед'явила підозру 36-річному чоловікові, яка організувала фіктивні збори коштів під виглядом допомоги Збройним силам України.

Це підтвердив Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавської області.

Відомо, що шахрай обманював людей через соціальні мережі, представляючись волонтером.

Викриття злочинця стало можливим завдяки зусиллям кіберполіції Полтавщини спільно зі слідчими та прокуратурою. Як з'ясувалося, навесні 2024 року чоловік організував інтернет-збори на купівлю тепловізійних цілей та радіоелектронного обладнання для військових. Проте отримані кошти він переказував на інші рахунки і витрачав на особисті потреби.

Виявилося, що злочинець зробив свої дії, перебуваючи у виправній колонії, де перебував через інший злочин. Щонайменше троє людей стали жертвами його схеми, перерахувавши понад 60 тисяч гривень.

Чоловіку інкримінують ч. 3 статті 190 (Шахрайство в умовах військового стану) та ч. 1 ст. 209 (Відмівання злочинних доходів) Кримінального кодексу України. Поліція також перевіряє його можливу причетність до інших аналогічних злочинів. У випадку доведення його провини, шахрай може отримати до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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