"ПриватБанк" заблокував доступ до всіх рахунків клієнтки, яка перебуває за кордоном як біженка, жінка висловила обурення, оскільки фінансова установа не надала жодного попередження про такі дії.

Відповідна скарга розміщена на сайті "Мінфін", де можна залишати відгуки про роботу банків.

Клієнтка "ПриватБанку" повідомила, що при спробі увійти в мобільний застосунок "Приват24" з'явилося вікно для авторизації. Однак, коли вона спробувала увійти, отримала повідомлення про недоступність послуги "з метою безпеки".

Клієнтка "ПриватБанку" думала, що під час перебування за кордоном додаткова безпека є найважливішою, і не підозрювала, що банк розірвав з нею відносини. Про це стало відомо, коли вона зателефонувала до операторів, і їй повідомили, що договір розірвано, всі рахунки закрито, і їй потрібно відвідати відділення банку, щоб забрати свої гроші.

Клієнтка "ПриватБанку" обурена, оскільки не отримувала жодних попереджень про можливі порушення. При цьому повернутися до банку, перебуваючи за кордоном та без доступу до своїх коштів, стало справжньою проблемою.

"В якому році ми живемо? Без сповіщення заблокували, це по-перше. Я, як багато українців, за кордоном, а ви кажете мені бігти до відділення? А якщо я приїду через рік? Мені стільки часу чекати, щоб повернути свої кошти, які потрібні зараз? Писати паперовий запит, щоб дізнатися, що вам не сподобалось, та йти до відділення, щоб ви повернули мої кошти?" — повідомила клієнтка "ПриватБанку".

Клієнтка "ПриватБанку" зазначила, що не здійснювала жодних "неадекватних" операцій зі своїми рахунками, а карткою могла не користуватися місяцями. Вона іноді здійснювала платежі за готелі та в магазинах. Зараз їй терміново потрібні гроші для оплати проживання, але вся сума виявилася заблокованою.

У "ПриватБанку" відреагували на скаргу біженки, зазначивши, що банк дійсно дійшов висновку про необхідність застосування обмежень. Причин блокування карток не уточнили, лише написали алгоритм дій, як здійснити перерахунок коштів з цього банку в інший.

Останні новини України:

ПриватБанк блокує доступ до кредитних лімітів, деталі.

"ПриватБанк" змусив українця чекати півроку на заміну банкнот.

ПриватБанк може заблокувати гроші в будь-яку мить, українець розповів деталі.