"ПриватБанк" заблокировал доступ ко всем счетам клиентки, которая находится за границей как беженка, женщина выразила возмущение, поскольку финансовое учреждение не предоставило никаких предупреждений о таких действиях.

Соответствующая жалоба размещена на сайте "Минфин" , где можно оставлять отзывы о работе банков.

Клиентка "ПриватБанка" сообщила, что при попытке войти в мобильное приложение "Приват24" появилось окно для авторизации. Однако, когда она попыталась войти, получила уведомление о недоступности услуги "в целях безопасности".

Клиентка "ПриватБанка" думала, что во время пребывания за границей дополнительная безопасность является самой важной, и не подозревала, что банк разорвал с ней отношения. Об этом стало известно, когда она позвонила операторам, и ей сообщили, что договор расторгнут, все счета закрыты, и ей нужно посетить отделение банка, чтобы забрать свои деньги.

Клиентка "ПриватБанка" возмущена, поскольку не получала никаких предупреждений о возможных нарушениях. При этом вернуться в банк, находясь за границей и без доступа к своим средствам, стало настоящей проблемой.

"В каком году мы живем? Без уведомления заблокировали, это во-первых. Я, как много украинцев, за границей, а вы говорите мне бежать в отделение? А если я приеду через год? Мне столько времени ждать, чтобы вернуть свои средства, какие нужны сейчас? Писать бумажный запрос, чтобы узнать, что вам не понравилось, и идти в отделение, чтобы вы вернули мои средства?" – сообщила клиентка "ПриватБанка".

Клиентка "ПриватБанка" отметила, что не совершала никаких "неадекватных" операций со своими счетами, а картой могла не пользоваться месяцами. Она иногда осуществляла платежи по гостиницам и в магазинах. Сейчас ей срочно нужны деньги для оплаты за проживание, но вся сумма оказалась заблокированной.

В "ПриватБанке" отреагировали на жалобу беженки, отметив, что банк действительно пришел к выводу о необходимости применения ограничений. Причин блокировки карт не уточнили, только написали алгоритм действий, как осуществить перерасчет средств из этого банка в другой.

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