В Миргородском районе Полтавской области полиция предъявила подозрение 36-летнему мужчине, организовавшему фиктивное собрание средств под видом помощи Вооруженным силам Украины.

Это подтвердил Сергей Рекун, замначальника полиции Полтавской области.

Известно, что мошенник обманывал людей через социальные сети, представляясь волонтером.

Разоблачение преступника стало возможным благодаря усилиям киберполиции Полтавщины совместно со следователями и прокуратурой. Как выяснилось, весной 2024 мужчина организовал интернет-сборы на покупку тепловизионных целей и радиоэлектронного оборудования для военных. Однако полученные средства он переводил на другие счета и тратил на личные нужды.

Оказалось, что преступник совершил свои действия, находясь в исправительной колонии, где находился через другое преступление. По меньшей мере три человека стали жертвами его схемы, перечислив более 60 тысяч гривен.

Мужчине инкриминируют ч. 3 статьи 190 (Мошенничество в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 209 (Отмеки преступных доходов) Уголовного кодекса Украины. Полиция также проверяет его возможную причастность к другим аналогичным преступлениям. В случае доказывания его вины мошенник может получить до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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