Вересень в Україні цього року виявився досить теплим для першого місяця осені.

Завтра, 27 вересня, в Україні очікуються дощі в чотирьох областях, а максимальна температура повітря підніметься до 28°.

Про це інформують в "Укргідрометцентрі".

Небо буде мінливо хмарним. Опадів не прогнозується, лише в Закарпатській, Львівській, Волинській та Рівненській областях в окремих місцях можливий невеликий дощ вдень.

Вітер здебільшого південний, швидкість 7-12 м/с, у західних областях подекуди можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі коливатиметься від 12 до 17°, у східних областях - від 9 до 14°. Вдень очікується 23-28°, на крайньому заході країни 20-25°, а в Карпатах вночі 9-14°, вдень 15-20°.

Погода в Києві та області

У Києві та області буде мінливо хмарно, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі складе 12-17°, вдень - 23-28°. У самому Києві вночі 15-17°, вдень 25-27°.

Загальний огляд погоди в Україні

Вересень в Україні цього року виявився досить теплим для першого місяця осені. Також варто зазначити, що місяць не був особливо дощовим, незважаючи на прогнози про можливі заморозки та похолодання.

Що стосується другого місяця осені, заморозки у першій половині жовтня є звичайним явищем для України. Водночас цього року середня температура повітря у другій половині вересня може бути дещо вищою за норму.

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