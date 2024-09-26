Вересень вже майже завершився, але в Україні досі триває метеорологічне літо і найближчим часом значного похолодання не очікується.

Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру.

Наталія Птуха поділилася прогнозом, коли саме відбудеться відчутне зниження температури.

Коли прийде справжня осінь

За словами синоптикині, метеорологічне літо ще триває, а осінні холоди поки що не настають. Відчутне зниження температури очікується лише у жовтні.

Поточний вересень, за результатами спостережень, можливо, визнають аномально теплим.

Експертка зазначила, що протягом цього тижня в Україні переважатиме тепла й суха погода. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +20 – +27 градусів, а вночі – від +7 до +14, на Півдні до +17.

У Карпатах, як завжди, прохолодніше: вдень +15 – +19 градусів, а вночі +4 – +9.

Птуха також попередила, що наприкінці вересня погода буде мінливою в окремих регіонах. Сьогодні, 24 вересня очікується зміна напрямку вітру на південний та південно-східний, що може покращити якість повітря в Києві.

Західні регіони України отримують атмосферні фронти з невеликими дощами, які торкнуться частково Житомирської, Вінницької та Київської областей 25 – 26 вересня. Після цього до наступних вихідних очікується суха погода.

Південні вітри принесуть ще більше тепла, а 27 – 28 вересня відчуватиметься справжнє літо: вночі +11 – +17, вдень +22 – +28 градусів, лише на Заході буде прохолодніше – +14 – +20.

На початку жовтня температура дещо знизиться до +15 – +20 у більшій частині України, що наближає показники до кліматичної норми.

Останні новини України:

Нагадаємо, затримано заступника Міністра енергетики України.

Як повідомляла Politeka, в Україні виявили новий скандал на закупівлях для військових.

Також Politeka писала, що СБУ встановили нового агента рф.