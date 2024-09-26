Сентябрь уже почти завершился, но в Украине продолжается метеорологическое лето и в ближайшее время значительного похолодания не ожидается.

Об этом рассказала синоптика Укргидрометцентра.

Наталья Птуха поделилась прогнозом, когда именно произойдет ощутимое понижение температуры.

Когда придет настоящая осень

По словам синоптикини, метеорологическое лето продолжается, а осенние холода пока не наступают. Ощутимое снижение температуры ожидается только в октябре.

Текущий сентябрь по результатам наблюдений, возможно, признают аномально теплым.

Эксперт отметила, что в течение этой недели в Украине будет преобладать теплая и сухая погода. Температура воздуха днем ​​будет колебаться в пределах +20 – +27 градусов, а ночью от +7 до +14, на Юге до +17.

В Карпатах, как обычно, прохладнее: днем ​​+15 – +19 градусов, а ночью +4 – +9.

Птуха также предупредила, что в конце сентября погода будет изменчива в отдельных регионах. Сегодня, 24 сентября, ожидается изменение направления ветра на южный и юго-восточный, что может улучшить качество воздуха в Киеве.

Западные регионы Украины получают атмосферные фронты с небольшими дождями, которые будут касаться частично Житомирской, Винницкой и Киевской областей 25 – 26 сентября. После этого к следующим выходным ожидается сухая погода.

Южные ветры принесут еще больше тепла, а 27 – 28 сентября ощущается настоящее лето: ночью +11 – +17, днем ​​+22 – +28 градусов, только на Западе будет прохладнее – +14 – +20.

В начале октября температура несколько снизится до +15 – +20 в большей части Украины, что приближает показатели к климатической норме.

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