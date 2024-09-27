Сентябрь в Украине в этом году оказался достаточно теплым для первого месяца осени.

Сегодня, 27 сентября, в Украине ожидаются дожди в четырех областях, а максимальная температура воздуха поднимется до 28°.

Об этом информируют в "Укргидрометцентре".

Небо будет облачным. Осадков не прогнозируется, только в Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областях в отдельных местах возможен небольшой дождь.

Ветер преимущественно южный, скорость 7-12 м/с, в западных областях иногда возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью будет колебаться от 12 до 17 °, в восточных областях - от 9 до 14 °. Днем ожидается 23-28°, на крайнем западе страны 20-25°, а в Карпатах ночью 9-14°, днем ​​15-20°.

Погода в Киеве и области

В Киеве и области будет облачно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью составит 12-17 °, днем ​​- 23-28 °. В Киеве ночью 15-17°, днем ​​25-27°.

Общий обзор погоды в Украине.

Сентябрь в Украине в этом году оказался достаточно теплым для первого месяца осени. Также стоит отметить, что месяц не был дождливым, несмотря на прогнозы о возможных заморозках и похолодании.

Что касается второго месяца осени, то заморозки в первой половине октября являются обычным явлением для Украины. В то же время средняя температура воздуха во второй половине сентября может быть несколько выше нормы.

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