Нагар на дні каструль і сковорідок, швидше за все, є сумішшю сажі і масла, що накопичилися під час приготування їжі.

Шар жиру також може становити небезпеку займання, тому важливо очищати жир, що пригорів, до того, як він накопичиться на дні каструль і сковорідок.

Як очистити сковороду від нагару ?

Крок 1. Приготуйте свій засіб для чищення.

Якщо ви використовуєте комерційний засіб для чищення, ви можете пропустити цей крок, оскільки більшість комерційних засобів для чищення вже готові до використання.

Для методу «Зроби сам» для того, щоб очистити сковороду від нагару зовні, просто змішайте три частини харчової соди з однією частиною білого оцту або лимонного соку, щоб вийшла паста, що чистить, для каструль і сковорідок. Регулюйте товщину пасти на власний розсуд.

‍Крок 2. Нанесіть розчин, що чистить, на сковороду.

Нанесіть бажаний вами розчин для чищення на дно каструль і сковорідок. Ви також можете очистити чавунну сковороду або каструлю з нержавіючої сталі тим же розчином, щоб видалити плями іржі та жиру. Обов'язково повністю покрийте дно забрудненої каструлі розчином для чищення, щоб добитися повного ефекту.

Залишіть розчин, що чистить, крем-знежирювач або пасту з харчової соди на дні сковороди на 15-30 хвилин. Чим сильніша пляма, тим довше потрібно тримати пасту. Якщо паста з харчової соди почне висихати раніше відведеного часу, збризкайте її невеликою кількістю білого оцту або простої теплої води.

Крок 3: Очистіть плями.

Для очищення плям використовуйте подушечку чи сталеву вату для того, щоб очистити сковороду від нагару зовні. Використовуйте сталеву вату для видалення стійких плям на сковороді з нержавіючої сталі або сковороді без покриття, наприклад чавунної. Не використовуйте сталеву мочалку та абразивні засоби для чищення керамічних, антипригарних, чавунних сковорідок і подібних матеріалів.

Видаліть стійкі плями за допомогою засобу для чищення, змоченого в теплій воді, щоб розм'якшити жир, що залишився на пригорілій сковороді . Продовжуйте терти, поки не відчуєте, що плями видаляються за допомогою засобу для чищення або розчину харчової соди. Для м'якого абразивного впливу рекомендується додати харчову соду.

Крок 4: Очищення сковороди зовні.

Видаліть залишки засобу для чищення або харчової соди зі сковороди паперовим рушником і перевірте її стан. Перевірте, чи немає пропущених плям і повторіть процес, якщо є плями, які відмовляються виводитися. Для повного видалення плям каструлі та сковороди з сильними плямами може знадобитися кілька сеансів чищення.

Крок 5: Вимийте та промийте сковороду. Промийте та залиште її сушитись у посудомийній машині, на сушарці або на відкритій плиті.

Крок 6: Дайте сковорідці повністю висохнути.

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