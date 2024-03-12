В то время как накопленный жир и грязь могут причинить вред любой сковороде, может показаться, что алюминиевая посуда особенно сложно очистить . Если у вас есть почерневшая сковорода, скорее всего, вы еще не нашли правильного метода чистки. Определенные чистящие средства и методы могут привести к еще большему обесцвечиванию алюминия. Но, к счастью, потемнение обычно не является постоянным. С помощью правильных чистящих средств вы сможете мгновенно вернуть своей алюминиевой посуде первичный блеск.

Как очистить алюминиевую сковороду

Перед тем, как очистить алюминиевую посуду, убедитесь, что она полностью остыла. «Чистка горячей посуды может быть опасной и менее эффективной», — говорит Соколовский.

Промойте кастрюлю теплой водой, чтобы удалить любые дольки пищи или остатки пищи.

Наполните раковину или раковину теплой водой и добавьте несколько капель натурального моющего средства.

Поместите алюминиевую кастрюлю в мыльную воду и дайте ей слегка замочиться.

После замачивания используйте неабразивную губку, чтобы очистить внутреннюю и внешнюю часть сковороды.

Когда кастрюля станет чистой, тщательно промойте ее теплой водой.

Используйте кухонное полотенце или дайте ему высохнуть на решетке для посуды. Прежде чем хранить, он должен полностью высохнуть.

Вот так - очистить почерневшую алюминиевую сковороду на самом деле очень просто!

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