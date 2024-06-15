Если вы позволили подгореть сковороде или кастрюле во время приготовления любимого блюда, не паникуйте, вы можете очистить пригоревшую сковороду с помощью обычных продуктов, таких как белый уксус, пищевая сода, или просто кипятком и солью.

Как очистить пригоревшую сковороду содой

Пищевая сода является одним из тех волшебных продуктов, которые всегда должны быть в ваших шкафах. Ею можно очистить все на кухне, от дверцы духовки до раковины. Также это продукт, который может помочь очистить пригоревшую сковороду. Все, что вам нужно сделать, это:

Посыпьте дно кастрюли 4 столовыми ложками соды;

Добавьте 2 см воды до образования пасты, затем нагрейте до кипения;

Снимите кастрюлю с огня и оставьте на 30 минут.

Проведите губкой по дну кастрюли, чтобы удалить последние следы пригорания.

Как очистить пригоревшую сковороду белым уксусом.

Недорогой и экологически чистый, белый уксус также является продуктом, часто оказывается очень полезным в домашних условиях. Кроме удаления накипи из чайника или кофейника, он также может легко очистить пригоревшую кастрюлю. Вот процедура:

Налейте 20 мл белого уксуса на дно кастрюли;

Прогрейте сковороду на медленном огне 2-3 минуты, затем снимите с плиты;

Дайте уксусу остыть.

Аккуратно потрите губкой дно кастрюли, чтобы удалить пригоревшие остатки. Вы также можете совместить белый уксус и пищевую соду для более эффективного результата: в этом случае налейте 10 мл белого уксуса в кастрюлю, добавьте два сантиметра воды и доведите до кипения. Снимите кастрюлю с огня и добавьте две столовых ложки пищевой соды. Теперь смесь вспенивается. Дайте ему постоять около пятнадцати минут, затем очистите дно кастрюли губкой.

Как очистить пригоревшую сковороду горячей водой с солью

В ваших шкафах нет пищевой соды или белого уксуса? Иногда все, что вам нужно, чтобы восстановить кастрюлю, это немного кипятка и мелкой соли; той же соли, которой вы приправляете блюда. Чтобы очистить пригоревшую сковороду с помощью этого средства, нужно только:

Засыпьте дно кастрюли мелкой солью;

Добавьте 20 мл воды и доведите до кипения около 10 минут;

Оставьте смесь на несколько часов, а то и на ночь;

Слейте соленую воду и протрите остатки влажной губкой или тканью.

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