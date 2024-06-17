Нагар на дне кастрюль и сковородок, скорее всего, представляют собой смесь сажи и масла, накопившихся во время приготовления пищи.

Слой жира также может представлять опасность возгорания, поэтому важно очищать пригоревший жир до того, как он скопится на дне кастрюль и сковородок.

Как очистить сковороду от нагара снаружи?

Шаг 1. Приготовьте свое чистящее средство.

Если вы используете коммерческое чистящее средство, вы можете пропустить этот шаг, поскольку большинство коммерческих чистящих средств уже готовы к использованию.

Для метода «Сделай сам» для того, чтобы очистить сковороду от нагара снаружи, просто смешайте три части пищевой соды с одной частью белого уксуса или лимонного сока, чтобы получилась чистящая паста для кастрюль и сковородок. Регулируйте толщину пасты по своему усмотрению.

‍Шаг 2. Нанесите чистящий раствор на сковороду.

Нанесите предпочитаемый вами чистящий раствор на дно кастрюль и сковородок. Вы также можете очистить чугунную сковороду или кастрюлю из нержавеющей стали тем же раствором, чтобы удалить пятна ржавчины и жира. Обязательно полностью покройте дно испачканной кастрюли чистящим раствором, чтобы добиться полного эффекта.

Оставьте чистящий раствор, крем-обезжириватель или пасту из пищевой соды на дне сковороды на 15–30 минут. Чем сильнее пятно, тем дольше нужно держать пасту. Если паста из пищевой соды начнет высыхать раньше отведенного времени, сбрызните ее небольшим количеством белого уксуса или простой теплой воды.

Шаг 3: Очистите пятна.

Для очистки пятен используйте чистящую подушечку или стальную вату для того, чтобы очистить сковороду от нагара снаружи. Используйте стальную вату только для удаления стойких пятен на сковороде из нержавеющей стали или сковороде без покрытия, например чугунной. Не используйте стальную мочалку и абразивные чистящие средства для очистки керамических, антипригарных, чугунных сковород и подобных материалов.

Удалите стойкие пятна с помощью чистящего средства, смоченного в теплой воде, чтобы размягчить жир, оставшийся на пригоревшей сковороде . Продолжайте тереть, пока не почувствуете, что пятна удаляются с помощью чистящего средства или раствора пищевой соды. Для мягкого абразивного действия рекомендуется добавить пищевую соду.

Шаг 4: Очистка сковороды от нагара снаружи.

Удалите остатки чистящего средства или пищевой соды со сковороды бумажным полотенцем и проверьте ее состояние. Проверьте, нет ли пропущенных пятен, и повторите процесс, если есть пятна, которые отказываются выводиться. Для полного удаления пятен кастрюли и сковороды с сильными пятнами могут потребоваться несколько сеансов чистки.

Шаг 5: Вымойте и ополосните сковороду. Промойте и оставьте ее сушиться в посудомоечной машине, на сушилке или на открытой плите.

Шаг 6: Дайте сковородке полностью высохнуть.

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