В настоящем руководстве мы рассмотрим несколько проверенных способов очистить пригоревшую сковороду. Мы поделимся тем, как избавиться от пригоревшей пищи и масла. Хотите улучшить свою кухню с помощью чугунной посуды? Мы также поможем вам справиться с очищением и приправами вашей новой сковородки.
Как очистить пригоревшую сковороду
Итак, вы что-то пригорели на дне сковороды. Вы не первый домашний повар, совершивший эту ошибку, и точно не последний. Возможно, вы отошли от своей плиты на долго или забыли что-то перемешать, и оно зацепилось на вашей любимой посуде. В таком случае вы наверняка спросите себя: "Как почистить пригоревшую сковороду?".
Чем можно очистить пригоревшую сковороду?
Есть много способов очистить ваши инструменты вещами, которые у вас, возможно, уже есть в шкафу – не просто сказки старых бабушек, эти методы могут дать отличные результаты.
Очистка кастрюли горячей водой
Очистка вещей крутым кипятком часто является хорошей идеей. Эта простая техника может отлично работать для удаления пригоревшей пищи из кастрюль. Подобно тому, как вы можете удалять глазурь со дна кастрюли во время приготовления, повысите температуру и налейте немного горячей воды, чтобы помочь очистить твердую пищу и жир.
1. Поставьте кастрюлю на плиту и включите нагрев. 2. Когда она станет достаточно горячей, чтобы шипеть, налейте обильный брызг воды. 3. Используйте деревянную ложку или лопатку, чтобы соскоблить пригоревшие кусочки, пока вода поможет их разрыхлить.
Очистка кастрюли солью
В ваших шкафах наверняка есть поваренная соль, но если ее нет, вы можете купить пакетик за очень дешевую сумму в супермаркете. Хорошая идея будет постоянно хранить немного дешевой соли в ваших магазинах; это может быть полезно для других видов очищения и удаления сложных пятен, не говоря уже о приправе блюд.
1. Когда ваша сковорода остынет, насыпьте на дно щедрый слой соли 2. Используйте влажную губку, чтобы почистить соль на любых пораженных участках. 3. Смойте и повторите при необходимости . , оставшиеся
Очистка кастрюли с лимонами
Лимоны прекрасно справляются с очищением благодаря своим антибактериальным, кислотным свойствам. Эти освежающие цитрусовые также обладают освежающим запахом без агрессивных химикатов. Вот как почистить пригоревшую сковороду лимоном.
1. Порежьте 3 или 4 лимона на четвертинки в зависимости от размера кастрюли. 2. Залейте их большим количеством воды и доведите до кипения. 3. Убавьте огонь и оставьте лимоны и воду вариться примерно на 10 минут; часть подгоревшей пищи может всплыть на поверхность 4. Вылейте воду и лимоны, промойте и вытрите остатки пригоревших кусочков
Очистка кастрюли пищевой содой и уксусом
Мы любим пищевую соду для многих сложных работ по уборке. Он отлично удаляет сложные пятна из одежды и мягкой мебели, и не нужно беспокоиться об агрессивных химикатах. Добавьте немного белого уксуса, и мы проданы; всегда следует держать эти ингредиенты дома, как для приготовления пищи, так и для уборки.
1. Добавьте в кастрюлю воду и уксус в равной степени
2. Доведите смесь до кипения
3. Добавьте 2 полные столовые ложки пищевой соды и посмотрите, как она зашипит
4. Повторите, если нужно, добавив воду и пищевую соду и перемешав в пасту; оставьте на 10 минут
5. Вымойте сковороду с мылом, как обычно
Источник: bosch
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