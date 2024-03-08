Очистка вещей крутым кипятком часто является хорошей идеей. Эта простая техника может отлично работать для удаления пригоревшей пищи из кастрюль. Подобно тому, как вы можете удалять глазурь со дна кастрюли во время приготовления, повысите температуру и налейте немного горячей воды, чтобы помочь очистить твердую пищу и жир.

1. Поставьте кастрюлю на плиту и включите нагрев. 2. Когда она станет достаточно горячей, чтобы шипеть, налейте обильный брызг воды. 3. Используйте деревянную ложку или лопатку, чтобы соскоблить пригоревшие кусочки, пока вода поможет их разрыхлить.





Очистка кастрюли солью